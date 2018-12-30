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02:20 30.12.2018

Полтавский чиновник задержан с поличным при получении взятки - полиция

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Полтавский чиновник задержан с поличным при получении взятки - полиция

В Полтаве правоохранителями был задержан сотрудник газопромышленного управления "Полтавагаздобыча" за вымогательство 220 000 гривен взятки, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Главный специалист газопромышленного управления "Полтавагаздобыча" имел рычаги влияния, чтобы осуществлять искусственные препятствия в хозяйственной деятельности общества. В случае, если предприниматель хотел беспрепятственно выполнять работы по договору и получить средства за их выполнение, то ему необходимо предоставить 220000 гривен "отката"" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу вечером.

Подозреваемый был задержан в одном из местных ресторанов во время получения им "транша" от ранее оговоренной суммы взятки.

"Правоохранители изъяли 50 000 гривен, полученных правонарушителем в качестве части неправомерной выгоды" – отмечается в сообщении.

"Задержанному чиновнику инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины" – подытожили в полиции.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги: #взятка #украина #чиновник #полтава
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