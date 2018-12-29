События

03:54 29.12.2018

Число жертв подрыва туристического автобуса в Египте увеличилось до четырех

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По меньшей мере четыре человека погибли, 11 получили ранения в результате подрыва в Египте туристического автобуса.

"Как минимум три вьетнамских туриста и египетский гид были убиты в пятницу, когда бомба, расположенная на обочине дороги, взорвала туристический автобус в Египте", - цитирует египетская газета "Аль-Ахрам" генерального прокурора страны Набиль Садека.

Согласно его данным, еще 11 человек получили ранения. Ранее власти Египта заявляли, что среди раненых - 10 вьетнамских туристов и водитель автобуса.

Н.Садек распорядился о срочном расследовании взрыва и завершении отчетов о вскрытии жертв теракта.

Он также приказал провести судебно-медицинскую экспертизу материалов, использованных для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, следователи должны изучить кадры с камер видеонаблюдения, расположенных в районе взрыва.

Как сообщалось, туристический автобус взлетел на воздух в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги. Это произошло близ Каира в городе Эль-Гиза, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Теги: #египет #теракт #жертвы
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