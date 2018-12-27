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12:07 27.12.2018

"Укравтодор" снял ограничения на проезд по дорогам государственного значения, запрет въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается в силе

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"Укравтодор" снял ограничения на проезд по дорогам государственного значения, запрет въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается в силе

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" полностью сняло ограничения на проезд автотранспорта по дорогам государственного значения.

"По состоянию на 7:00 27 декабря проезд по дорогам государственного значения обеспечен", - отмечается в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

При этом решением областного штаба техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запрет въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается в силе.

Ограничения в движении транспорта в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях - сняты. Погодные условия стабилизировались.

Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами.

Теги: #транспорт #укравтодор #непогода
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