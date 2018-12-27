До 10 лет заключения получили наркоторговцы на Харьковщине - ГПУ

От 9 до 10 лет лишения свободы получили члены преступной группы, занимающиеся производством, хранением и перевозкой наркотических веществ – метамфетамина и каннабиса.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой Харьковской области обеспечено поддержание государственного обвинения и судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении трех участников организованной группы, которые на протяжении 2017 года на территории Харьковской области организовали незаконную деятельность, связанную с незаконным производством, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ и особо опасных наркотических средств (метамфетамин и каннабис)" отметили в Генпрокуратуре.

Участники преступной группы приговорены к 9-10 годам тюремного заключения с конфискацией принадлежащего им имущества.