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05:44 27.12.2018

До 10 лет заключения получили наркоторговцы на Харьковщине - ГПУ

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До 10 лет заключения получили наркоторговцы на Харьковщине - ГПУ

От 9 до 10 лет лишения свободы получили члены преступной группы, занимающиеся  производством, хранением и перевозкой наркотических  веществ – метамфетамина и каннабиса.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой Харьковской области обеспечено поддержание государственного обвинения и судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении трех участников организованной группы, которые на протяжении 2017 года на территории Харьковской области организовали незаконную деятельность, связанную с незаконным производством, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ и особо опасных наркотических средств (метамфетамин и каннабис)" отметили в Генпрокуратуре.

Участники преступной группы приговорены к 9-10 годам тюремного заключения с конфискацией принадлежащего им имущества.

Теги: #наказание #украина #сбыт #наркотики
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Интерфакс-Украина
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