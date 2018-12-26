События

00:33 26.12.2018

Сирийские системы ПВО открыли огонь по мишеням близ Дамаска

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Сирийские войска противовоздушной обороны открыли огонь по мишеням во вторник вечером близ Дамаска, сообщают государственные СМИ Сирии.

Согласно сообщениям, системам ПВО удалось сбить несколько ракет к западу от Дамаска. Пока нет данных о том, какова была мишень этих ракет и смогли ли некоторые из них поразить цель.

Израильская газета Jerusalem Post сообщает со ссылкой на источники, что речь шла о выпущенных израильскими боевыми самолетами ракетах. Самолеты, выполнявшие операцию, находились в ливанском воздушном пространстве. Их удар был нацелен на военный объект в районе сирийской столицы.

Это - не первый подобный инцидент близ столицы Сирии. В прошлом речь шла, как правило, о перехвате израильских ракет.

Израильские военные регулярно наносят ракетные удары по территории Сирии. Обычно мишенями становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла", или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам.

Теги: #сирия #инцидент #пво
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