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15:45 25.12.2018

Папа Римский на Рождество напомнил о необходимости достижения мира в Украине

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Папа Римский на Рождество напомнил о необходимости достижения мира в Украине

Папа Римский Франциск во вторник во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") в Ватикане призвал верующих подумать о насущных международных проблемах.

"Я надеюсь на скорое решение сирийского конфликта и окончание военных действий в Сирии", - сказал Франциск в ходе выступления, которое транслировалось итальянским телеканалом Rai24.

По словам Папы Римского, международному сообществу необходимо выработать политическое решение сирийского конфликта, которое будет отвечать интересам всех противоборствующих сторон.

По словам Франциска, он поддерживает народ Украины и надеется на установления там длительного мира.

"Я за мир и за уважение прав каждого человека", - сказал он.

Понтифик в своей речи также затронул конфликт в Йемене и ситуацию в Африке.

Папа Франциск подчеркнул, что выступает за братство и терпение друг к другу, а также за уважение к представителям других рас и религий.

При этом Папа Римский, говоря о борьбе с расизмом, привел сравнение с художником, который использует разные цвета для создания картины, а не один цвет.

Теги: #папа_римский #украина
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Интерфакс-Украина
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