На территории ж/д станции "Лиман" в Донецкой области полицейские обнаружили арсенал с боеприпасами

В Донецкой области на территории погрузочного двора железнодорожной станции "Лиман" правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, в полицию поступила информация о том, что на территории грузового двора станции "Лиман" Донецкой железной дороги находится автомобиль с боеприпасами.

При обследовании полицейские нашли схрон. Были обнаружены 4 гранаты РГД, 2 гранаты ВОГ, 8 детонаторов к минам.

"Все изъятое правоохранителями будет направлено на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление владельца взрывного арсенала", - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также в полиции просят граждан проявлять осторожность при обращении с неизвестными предметами, которые могут нести угрозу для жизни и здоровья мирного населения.

"В случае выявления патронов, гранат, мин или снарядов, которые не разорвались, не приближайтесь к ним, ни в коем случае не берите в руки", - сказано в сообщении.