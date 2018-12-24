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09:02 24.12.2018

Глава нацразведки США заявил о попытках РФ, Китая и Ирана повлиять на промежуточные выборы

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Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимали попытки вмешательства в промежуточные выборы в конгресс в прошлом месяце, сообщило издание The Hill.

При этом, согласно заявлению главы нацразведки США, подобные попытки не повлияли на ход голосования и результаты подсчета голосов.

В сентябре президент США Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству. Согласно постановлению, разведка в течение 45 дней после проведения выборов должна будет подготовить отчет о том, были ли выявлены признаки иностранного вмешательства. Данный отчет будет направлен в Минюст США, а также в департамент нацбезопасности, которые также в 45-дневный срок будут определять необходимость введения санкций.

Теги: #сша #разведка #выборы #вмешательство
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