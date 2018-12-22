Суд продлил арест имущества кондитерской корпорации Roshen в Липецке

Басманный суд Москвы в декабре 2018 года в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" на три месяца, сообщила кондитерская корпорация Roshen.

Согласно пресс-релизу корпорации в субботу, в дополнение к этому арбитражные суды различных инстанций отменили обеспечительные меры, не позволявшие ранее налоговым органам производить какие-либо действия с имуществом Липецкой конфабрики до рассмотрения дел в судах по существу.

"Скорость и одинаковость принятых решений по отмене обеспечительных мер (которые налоговые органы до этого неоднократно и безуспешно пытались отменить в течение трех лет) вызывают сомнения в беспристрастности и независимости судей, принявших эти судебные акты. Считаем, что данные судебные акты основаны не на законе и приняты под давлением", - указали в Roshen.

В результате отмены обеспечительных мер все деньги, находившиеся на счетах, предназначенные для заработной платы оставшегося персонала Липецкой кондфабрики были сняты в счет уплаты налогов, пеней и штрафов, доначисление которых Roshen не признает и оспаривает в арбитражном суде.

"Корпорация Roshen никогда не признавала и не признает законность решений, принятых налоговой службой РФ и предъявленных следствием обвинений и продолжит оспаривать их законность в российских и международных инстанциях", - заявили в корпорации.

Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах Украины. Первый открылся в 2009 году в Киеве. Корпорация ежегодно открывает в среднем 5-6 фирменных магазинов.

Согласно подписанному П.Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.