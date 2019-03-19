Экономика

19:15 19.03.2019

Суд подтвердил правомерность претензий ФНС к липецкой фабрике "Рошен" на 362 млн руб

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Суд подтвердил правомерность претензий ФНС к липецкой фабрике "Рошен" на 362 млн руб

 Арбитражный суд Липецкой области 18 марта отказал в удовлетворении требований АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" ("дочка" корпорации Roshen) о признании незаконным решения межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о доначислении 361,5 млн рублей налогов, сообщил "Интерфаксу" адвокат АО Александр Гурьев.

"Суд отказал в удовлетворении требований фабрики о признании незаконным решения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области от 30 июня 2015 года. Образцом законности и справедливости такое решение назвать не могу. Налогоплательщик продолжит обжалование судебного акта в вышестоящих судах", - сказал А.Гурьев.

ФНС доначислила липецкой фабрике "Рошен" 361,5 млн рублей по итогам проверок 2010-2012 года.

"Арбитражный суд Липецкой области отказал АО "ЛКФ "Рошен" в удовлетворении требований о признании незаконным решения налоговой службы по результатам проверки компании за 2010-2012 гг. Корпорация "Рошен" заявляет, что судьей А.Дегоевой были проигнорированы все доводы и доказательства налогоплательщика, имеющиеся в материалах дела, принятое решение не основано на законе. Корпорация "Рошен" продолжит защиту своих законных прав в российских и международных судах", - прокомментировали решение агентству "Интерфакс-Украина" в Roshen.

В корпорации также указали, что в марте Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок ареста, наложенного на кондитерскую корпорацию Roshen в Липецке. По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019 года.

Корпорация Roshen в апреле 2015 года заявила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" общей стоимостью 2 млрд рублей. Такое решение было принято Главным следственным управлением СК РФ на основании постановления Басманного районного суда Москвы. ЛКФ "Рошен" неоднократно обжаловала это решение.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 57 магазинов в восьми городах Украины. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Согласно подписанному П.Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.

Теги: #рошен #липецк #суд
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