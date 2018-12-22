Начальник отдела полиции в Пологах задержан на взятке

Начальника отдела полиции в г.Пологи Главного управления Национальной полиции в Запорожской области был задержан в пятницу, 21 декабря, во время получения им неправомерной выгоды, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Руководитель указанного отдела полиции с целью систематического получения неправомерной выгоды склонил своего подчиненного к вымоганию от лиц, осуществляющих принятие бытового металлолома, систематического получения неправомерной выгоды за непринятие мер по прекращению их хозяйственной деятельности в общей сумме 25 тыс. грн ежемесячно", - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции был задержан во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме более 15 тыс. грн.

В настоящее время ведется следствие, по результатам которого лицо будет извещено о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.27, ч.3 ст.368 (соучастие в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения.