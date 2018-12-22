Во Львове экс-банкира приговорили к 9 годам лишения свободы за кражу денег клиентов

Галицкий районный суд Львов приговорил к 9 годам лишения свободы экс-руководительницу отдела одного из банков за присвоение 1,2 млн грн, $183 тыс. и 51 тыс. евро.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сотрудники полиции установили, что руководительница отдела розничного бизнеса инициировала в электронной системе банка досрочный разрыв депозитных договоров клиентов. В последствие она подделала заявления от имени более 20 вкладчиков заявления на выдачу наличных, получила их в кассе банка и присвоила.

Сотруднице банка сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по ч.3-5 ст.191 (присвоение или завладение имуществом) и ч.4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме лишения свободы подсудимой запретили на 3 года занимать должности, связанные с финансово-банковской деятельностью, а также конфисковали все принадлежащее ей имущество.

Нанесенные клиентам убытки банк компенсировал в полном объеме.