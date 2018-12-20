События

05:38 20.12.2018

На складе в Никополе нашли 15 тонн детонаторов

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При обыске на складе одного из предприятий г.Никополь (Днепропетровская обл.) правоохранители обнаружили и изъяли около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Также правоохранители обнаружили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих", - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.

Теги: #никополь #украина #боеприпасы #склад
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