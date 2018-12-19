Киев в 2019 году начнет комплексную модернизацию ЖКХ, на которую запланировано 5,5 млрд грн, – мэр Кличко

На содержание и комплексную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Киева в 2019 году запланировано 5,5 млрд грн, сообщил мэр столицы, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

"На содержание и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства запланировано 5,5 млрд грн. Уже в следующем году переложим трубы на наиболее аварийных участках теплосетей, которые стали причиной прорывов при запуске отопления в этом году", - сказал В.Кличко журналистам во время отчета о результатах работы городской власти в 2018 году, сообщает пресс-служба КГГА в среду.

Так, по его словам, старые трубопроводы будут заменены на новые с теплоизоляцией, что обеспечит отсутствие теплопотерь. Срок безаварийного использования новых труб - 25-30 лет.

"И мы завершаем переговоры с международными финансовыми учреждениями о помощи в модернизации столичных теплосетей", - добавил мэр.

Он также отметил, что в 2019 году Киев продолжит внедрять программу тепломодернизации столичных домов "70/30". К ней теперь смогут приобщиться не только те дома, где созданы объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).