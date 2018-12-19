События

04:55 19.12.2018

Полиция задержала харьковчанина, вербовавшего женщин для сексуальной эксплуатации в Испании

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Полиция задержала харьковчанина, вербовавшего женщин для сексуальной эксплуатации в Испании

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области задержали, подозреваемого в вербовке молодых женщин с целью их сексуальной эксплуатации за границей.

"В переходе в метро он встретился с одной из (завербованных - ИФ) девушек и передал 400 грн для покупки билета на автобус в аэропорт "Борисполь", 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты. После чего работники полиции задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, задержанный с 58-летним мужчиной, который сейчас объявлен в международный розыск, и неустановленными лицами организовал в Харькове поиск, подбор и вербовку женщин для использования в порнобизнесе в Испании. В ноябре он подыскал 24 и 25-летних девушек и, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, уговорил поехать в Испанию для оказания сексуальных услуг.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Девушки находятся в удовлетворительном состоянии, их вернули домой.

Теги: #задержание #торговля_людьми #украина #харьков
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Интерфакс-Украина
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