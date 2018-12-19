Предоставление очередной финансовой помощи со стороны ВБ и МВФ является сигналом для иностранных инвесторов – посольство Украины в США

Решения Советов директоров Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) по предоставлению Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн и одобрение программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд, являются сигналом для иностранных инвесторов, уверены в посольстве Украины в США.

"Сегодняшние решения являются подтверждением доверия со стороны международных партнеров к выбранному курсу Украины - обеспечению экономического роста путем проведения структурных реформ. Они являются важным сигналом иностранным инвесторам, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги", – говорится в сообщении на сайте посольства во вторник вечером.

Также отмечается, что выделение Украине $750 млн финансовых гарантий на реализацию политики развития, что будет способствовать имплементации ключевых реформ, в частности, в финансовом и энергетическом секторах, сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также сельском хозяйстве.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров ВБ принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн.

Совет директоров МВФ одобрил программу поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд.

Министерство финансов Украины ожидает поступление первого транша в рамках программы SBA до 25 декабря 2018 года.

"Решение о дальнейших кредитных траншах будет приниматься в мае и декабре 2019 года во время пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума о сотрудничестве", - указанно на веб-сайте Минфина.