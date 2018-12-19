События

01:19 19.12.2018

Предоставление очередной финансовой помощи со стороны ВБ и МВФ является сигналом для иностранных инвесторов – посольство Украины в США

2 мин читать
Предоставление очередной финансовой помощи со стороны ВБ и МВФ является сигналом для иностранных инвесторов – посольство Украины в США

Решения Советов директоров Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) по предоставлению Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн и одобрение программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд, являются сигналом для иностранных инвесторов, уверены в посольстве Украины в США.

"Сегодняшние решения являются подтверждением доверия со стороны международных партнеров к выбранному курсу Украины - обеспечению экономического роста путем проведения структурных реформ. Они являются важным сигналом иностранным инвесторам, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги", – говорится в сообщении на сайте посольства во вторник вечером.

Также отмечается, что выделение Украине $750 млн финансовых гарантий на реализацию политики развития, что будет способствовать имплементации ключевых реформ, в частности, в финансовом и энергетическом секторах, сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также сельском хозяйстве.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров ВБ принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн.

Совет директоров МВФ одобрил программу поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд.

Министерство финансов Украины ожидает поступление первого транша в рамках программы SBA до 25 декабря 2018 года.

"Решение о дальнейших кредитных траншах будет приниматься в мае и декабре 2019 года во время пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума о сотрудничестве", - указанно на веб-сайте Минфина.

Теги: #инвестиции #вб #транш #украина #мвф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прокуратура через суд обязала обеспечить детсад в Харьковской области спецсредствами и пожарной сигнализацией

Апелляции на арест пятерых украинских военных моряков рассмотрит суд в Крыму

МВФ одобрил 14-мес. программу stand by для Украины на $3,9 млрд и 1-й транш ее на $1,4 млрд

Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов УПЦ (МП)

На взятке в $2,3 тыс. задержан замглавы поссовета Киевской области

Представители ЕС и Украины обсудили последствия присоединения Крыма к России

США приветствуют создание Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем – посольство Украины в США

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины – штаб ООС

За 4 года в Киеве количество рабочих бюветных комплексов выросло на 30% – КГГА

Двое подростков за 2 недели трижды обокрали магазин оргтехники – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Король бельгийцев приостановил процесс отставки премьера

Премьер Бельгии объявил о намерении подать в отставку

ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба

В Нацкорпусе сообщают о блокировании их страниц в Facebook и Instagram и напоминают Климкину, что с украинским сегментом FB до сих пор работает офис в РФ

Боевики обстреляли во вторник позиции ВСУ на Донбассе из 152мм артиллерии и 120мм минометов, без потерь – штаб ООС

Украинские водоканалы оказались под угрозой прекращения энергоснабжения с 1 января 2019 года

В ЕК пока не готовы дать оценку ситуации с протестами в Венгрии, призывают не применять насилие

Контрразведка СБУ предупредила взрыв на ж/д в Харьковской области, организованный экс-сотрудником УСБУ в Луганской области

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в симпатии к демократам

Ичнянский район полностью разминирован после взрывов на военных складах в октябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА