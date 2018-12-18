Ичнянский район полностью разминирован после взрывов на военных складах в октябре

Пиротехники завершили работы по очистке территории Ичнянского района Черниговской области от взрывоопасных предметов после взрывов боеприпасов на военном арсенале в начале октября, отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Все мероприятия, определенные планом разминирования Ичнянского района Черниговской области, выполнены своевременно и в полном объеме", - сообщил первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий во время поездки в Черниговскую область.

Совместно с главой Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Александром Мисником он осмотрел участки разминирования и очистки территорий от боеприпасов. По завершению осмотра был подписан акт выполненных работ.

О.Мельчуцкий отметил, что в 2019 году ГСЧС в соответствии со своими полномочиями обеспечит мониторинг за состоянием очищенной территории, оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов, сопровождение сельскохозяйственных работ на территориях, а также совместно с местными органами власти будет проводить информационно-разъяснительную работу среди населения.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района на складах с боеприпасами произошел пожар с последующей детонацией снарядов. Тогда же пиротехнические подразделения ДСНС безотлагательно приступили к выполнению задач по разминированию города Ичня, 38 близлежащих населенных пунктов и территорий вокруг арсенала в радиусе 16 км площадью 79,7 тыс. га.

Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов не было. Из-за ЧП эвакуировалось население из 38 населенных пунктов.

24 октября пожар на складах был полностью ликвидирован.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "халатность" (ч.3 ст.425 УК Украины). В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч ВСУ, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.