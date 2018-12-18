Количество посетителей зоны отчуждения ЧАЭС в 2018 году превысило 63 тыс. человек

Министерство экологии и природных ресурсов констатирует значительный рост посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в последние годы, сообщил министр Остап Семерак.

Согласно данным Минприроды, в 2018 году зону отчуждения посетило более 63 тыс. граждан, тогда как в 2017 году таких было более 49 тыс. чел., в 2016-м - более 36 тыс. чел.

"В 2014-м за весь год зону отчуждения посетили более 8 тыс. граждан", - отметил О.Семерак.