В МВД опровергли информацию о пересечении госграницы нелегалами в районе Чернобыльской зоны

Полиция Киевской области опровергает появившуюся в сети информацию о пересечении государственной границы с Беларусью нелегальными мигрантами в Киевской области в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородского района обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Беларуси. Указанная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было", - сообщается в Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины в четверг.