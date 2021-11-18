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12:13 18.11.2021

В МВД опровергли информацию о пересечении госграницы нелегалами в районе Чернобыльской зоны

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В МВД опровергли информацию о пересечении госграницы нелегалами в районе Чернобыльской зоны

Полиция Киевской области опровергает появившуюся в сети информацию о пересечении государственной границы с Беларусью нелегальными мигрантами в Киевской области в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородского района обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Беларуси. Указанная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было", - сообщается в Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины в четверг.

 

Теги: #чернобыльская_зона #нелегалы #опровержение
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