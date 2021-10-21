Пограничники обнаружили в зоне ЧАЭС сталкера из РФ

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты.

"Турист-экстремал 24 лет оказался гражданином РФ, жителем Московской области. На территорию нашего государства иностранец попал законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска… В отношении нарушителя составлен протокол по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщается на сайте украинского погранведомства.

Административные материалы направлены в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм и отдых в этой местности запрещен.