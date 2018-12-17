События

16:09 17.12.2018

Верховный суд аннексированного Крыма получил первые апелляции на арест украинских военнопленных моряков

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Верховный суд аннексированного Крыма получил первые апелляции на арест украинских военнопленных моряков

Так называемый Верховный суд (ВС) оккупированного Россией Крыма планирует 19 декабря рассмотреть первые пять апелляционных жалоб защиты на арест военнопленных моряков с трех кораблей ВМС Украины, захваченных российскими силовиками 25 ноября в районе Керченского пролива.

"Рассмотрение назначено на 19 декабря", - сказал представитель "суда" журналистам. Защита просит отменить решение об аресте всех 24-х украинцев и отпустить их.

Адвокаты, участвовавшие 27-28 ноября в заседаниях по избранию морякам меры пресечения, обжаловали решение о заключении их под стражу до 25 января 2019 года, сообщил ранее "Интерфаксу" Николай Полозов, представляющий интересы одного из украинских военных моряков.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых при обстреле судов российскими силовиками –в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Украинские моряки на допросах в ФСБ РФ отказываются давать показания и подчеркивают, что являются военнопленными.

Теги: #крым #полозов #азовское_море #моряки
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