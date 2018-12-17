Карпачева в Москве предложила вернуть в Украину раненых моряков в качестве проявления милосердия

Вице-президент Европейского института омбудсмена (ЕИО), экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева с трибуны Совета Федерации Российской Федерации обратилась с призывом вернуть удерживаемых в московских СИЗО раненых украинских моряков на родину.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Н.Карпачевой, выступая 14 декабря в Совете Федерации на конференции, посвященной 70-летию Всеобщей декларации прав человека, Н.Карпачева обратилась к участникам с просьбой продолжить процесс диалога при посредничестве ЕИО и, в качестве гуманистического шага и проявления милосердия, безотлагательно рассмотреть вопрос возврата раненных украинских моряков.

Также был поднят вопрос о судьбе капитанов рыболовецких суден "Норд" и ЯМК-0041, которые уже много месяцев ждут своего возвращения домой.

Отмечается, что на указанной конференции присутствовало руководство и сенаторы Совета Федерации РФ, председатель Совета по правам человека при президенте России, руководство Общественной палаты РФ, заместитель генпрокурора РФ, Уполномоченный по правам человека РФ и Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, а также представители правозащитных и волонтерских организаций России.

В сообщении отмечается, что председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов тут же публично обратился к Н.Карпачевой с просьбой безотлагательно помочь в оказании необходимой квалифицированной медицинской помощи военнопленному гражданину РФ Алексею Седикову, находящемуся в одной из украинских колоний, "у которого после пяти ранений ноги развился воспалительный процесс с угрозой гангрены".

Н.Карпачева также попросила омбудсмена Москвы Татьяну Потяеву оперативно передать украинским морякам привезенные ею 24 письма от родных. "Она также обратилась с просьбой истребовать из медчасти СИЗО "Матросская тишина" расширенные медицинские справки о состоянии здоровья по каждому из трех раненных моряков, ибо справка, выданная медчастью 7 декабря, была настолько общей, как будто у всех троих одно заболевание", - сказано в сообщении.

Кроме того, Н.Карпачева попросила взять под особый контроль состояние одного из украинских моряков, страдающего сахарным диабетом.

Вице-президент ЕИО также подняла вопрос о скорейшем предоставлении возможности краткосрочных свиданий для родственников украинских моряков. Как разъяснил начальник ФСИНа г.Москвы Сергей Мороз, для этого нужно направить письменное обращение в Следственное управление ФСИНа РФ для получения согласия следователя. После положительного ответа, необходимо обратиться к руководству СИЗО, которое обязано предоставить такое свидание в течение трех суток.

Н.Карпачева в ходе визита также встретилась с и.о. Посла Украины в РФ Василием Покотило и украинскими консулами.

Кроме того она провела ряд встреч с парламентариями, руководителями ряда комитетов Государственной думы РФ и Совета Федерации Федерального собрания РФ относительно необходимости деэскалации ситуации в Азово-Черноморском бассейне и защите прав конкретных людей, ставших заложниками и жертвами этого конфликта.