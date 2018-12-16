События

01:21 16.12.2018

Варфоломей пригласил Епифания на Фанар для совместного богослужения и вручения Томоса в праздник Богоявления

1 мин читать
Варфоломей пригласил Епифания на Фанар для совместного богослужения и вручения Томоса в праздник Богоявления

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного Предстоятеля Православной церкви в Украине Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины на вручение Томоса в Стамбул 6 января 2019, сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Его Блаженство Епифания для совместного служения Божественной Литургии на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставления ему Томоса создания новой сестринского Автокефальной Церкви", – сказано в коммюнике обнародованном Е.Зорей на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщалось, в субботу президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Предстоятелем Православной церкви в Украине стал митрополит Епифаний.

Согласно Уставу имя Предстоятеля автокефальной поместной Православной Церкви Украины "возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины".

Теги: #епифаний #варфоломей #томос #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Под Киевом фура протаранила 6 машин, три человека госпитализированы

Вселенский патриарх поздравил Епифания с избранием и благословил

Адвокаты встретятся с оставшимися задержанными украинскими моряками до Нового года

Объединенная церковь будет называться "Православная церковь в Украине", бывший глава УПЦ-КП Филарет станет первым членом Синода

Предстоятель единой поместной автокефальной церкви Епифаний проведет первую литургию в воскресенье в Михайловском соборе Киева

Во время проведения Объединительного собора УПЦ в Киеве нарушений не зафиксировано

Тимошенко поздравила украинцев с созданием Поместной Церкви: Это новая точка отсчета нашей свободы

В Житомирской области в крушении Су-27 при посадке погиб военный летчик первого класса, майор

Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной православной церкви Украины поедет в Константинополь за Томосом

Двери нашей Церкви открыты для всех – предстоятель поместной православной церкви в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний (Думенко) из УПЦ-КП

ПОРОШЕНКО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ УКРАИНКОЙ ПОМЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ

ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ ПОМЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ ИЗБРАН МИТРОПОЛИТ ЕПИФАНИЙ (ДУМЕНКО) ИЗ УПЦ-КП

Отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж пострадали в результате масштабного пожара в Одессе – СМИ

Порошенко участникам объединительного собора: все зависит от вашей способности договориться

Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви

Самолет Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб – Генштаб ВС Украины

В Винницкой епархии опровергли информацию о якобы захвате Преображенского кафедрального собора неизвестными

СБУ блокировала в Одесской области контрабанду психотропов, которые покупали студенты вузов

В Киеве проходит объединительный православный собор – Цеголко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА