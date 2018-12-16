Варфоломей пригласил Епифания на Фанар для совместного богослужения и вручения Томоса в праздник Богоявления

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного Предстоятеля Православной церкви в Украине Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины на вручение Томоса в Стамбул 6 января 2019, сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Его Блаженство Епифания для совместного служения Божественной Литургии на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставления ему Томоса создания новой сестринского Автокефальной Церкви", – сказано в коммюнике обнародованном Е.Зорей на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщалось, в субботу президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Предстоятелем Православной церкви в Украине стал митрополит Епифаний.

Согласно Уставу имя Предстоятеля автокефальной поместной Православной Церкви Украины "возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины".