Отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж пострадали в результате масштабного пожара в Одессе – СМИ

В Одессе на Николаевской дороге в районе предприятия "Одескабель" горит отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж, сообщает местное издание "Думская".

По информации издания со ссылкой на слова местных жителей, пожар начался в субботу в помещении, где собирали мебель. Пока вызвали пожарных, огонь перекинулся на "Новую почту", подшипниковую мастерскую и шиномонтаж.

На автодороге образовалось сильное задымление и пробка из автомобилей.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

В 13:55 субботы пожар был локализован.

Около 14:00 в здании крыша рухнула, оно выгорело почти полностью.

Пожарные продолжают тушение возгорания.