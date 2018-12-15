Отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж пострадали в результате масштабного пожара в Одессе – СМИ
В Одессе на Николаевской дороге в районе предприятия "Одескабель" горит отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж, сообщает местное издание "Думская".
По информации издания со ссылкой на слова местных жителей, пожар начался в субботу в помещении, где собирали мебель. Пока вызвали пожарных, огонь перекинулся на "Новую почту", подшипниковую мастерскую и шиномонтаж.
На автодороге образовалось сильное задымление и пробка из автомобилей.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
В 13:55 субботы пожар был локализован.
Около 14:00 в здании крыша рухнула, оно выгорело почти полностью.
Пожарные продолжают тушение возгорания.