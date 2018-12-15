За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получили ранение – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями…В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта хутор Вильный, что на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Светлодарск.

"Российские оккупанты вели огонь из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское - на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток враг не открывал огонь по позициям украинских военных" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ были уничтожены.