На первом этаже Киевсовета завершены ремонтные роботы по обустройству пространства для приема посетителей - КГГА

На первом этаже здания Киевского городского совета на Крещатике, 36 завершены ремонтные работы по обустройству открытого пространства для приема посетителей, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сейчас идет организация работы открытого пространства, определяется порядок размещения сотрудников Киевсовета и КГГА, которые будут принимать посетителей, продолжается обустройство рабочих мест" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

В здании создано публичное пространство с удобствами для доступа посетителей различных категорий, в том числе маломобильных граждан, взрослых с детьми и малышами, лиц с ограниченными возможностями и тому подобное.

"Публичное пространство полностью приспособлен для посетителей, которые передвигаются на колясках: есть расширенный доступ к лифтам, оборудованные пандусы, роторные двери с открытием в обе стороны, двухуровневые столы со специальным понижением" – отмечают в КГГА.

Здание Киевсовета стало более энергоэффективным

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отмети: "обустраивая первый этаж здания на Крещатике, 36, мы исходили из потребностей посетителей. Когда в административных зданиях царила атмосфера, в которой человек чувствовал себя "винтиком" и вечным просителем. Но нынешняя власть полностью открыта для диалога с обществом и не отгораживается от киевлян. И именно поэтому нам нужно такое публичное пространство".