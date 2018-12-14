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17:24 14.12.2018

Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до четырех - СМИ

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Число жертв нападения в Страсбурге увеличилось до четырех, сообщают французские СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Ранее сообщалось о трех погибших. Пострадали в результате инцидента более десяти человек, многие из которых в критическом состоянии.

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла во вторник вечером.

Сотрудники полиции Франции в четверг вечером застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении в Страсбурге.

В пятницу в Страсбург направляется президент Франции Эмманюэль Макрон. Он намерен выразить поддержку семьям погибших и пострадавших.

Теги: #страсбург #теракт
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