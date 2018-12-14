Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до четырех - СМИ

Число жертв нападения в Страсбурге увеличилось до четырех, сообщают французские СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Ранее сообщалось о трех погибших. Пострадали в результате инцидента более десяти человек, многие из которых в критическом состоянии.

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла во вторник вечером.

Сотрудники полиции Франции в четверг вечером застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении в Страсбурге.

В пятницу в Страсбург направляется президент Франции Эмманюэль Макрон. Он намерен выразить поддержку семьям погибших и пострадавших.