События

20:53 14.01.2020

Албанец поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге

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Албанец поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге

Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.

По их информации, мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук, его отправили в больницу.

Близ здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи: ее участники поспешили оказать помощь мужчине.

Пока информации о том, что могло послужить причиной таких действий, нет.

Теги: #албания #страсбург #европарламент
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