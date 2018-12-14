Представители адвокатов Януковича ищут нарушения тайны совещательной комнаты в Оболонском суде

Представители адвокатского объединения "Авер Лекс", которое защищало интересы экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене, пытаются найти и зафиксировать нарушения тайны совещательной комнаты накануне Дня работников суда Украины 15 декабря.

"Они осуществляют попытки зафиксировать возможное нарушение тайны совещательной комнаты в деле по обвинению экс-президента Виктора Януковича. В частности, два человека постоянно пребывают на третьем этаже здания суда, снимают всех посетителей и работников суда на мобильные телефоны", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

В пресс-службе подчеркнули, что "никаких нарушений тайны совещательной комнаты как сегодня, так и ранее судом не допускалось".

Как известно, 5 декабря коллегия судей Оболонского райсуда Киева удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора по делу о госизмене В.Януковича. Соответствующее решение было принято после того, как адвокаты В.Януковича сообщили, что их подзащитный вновь не может выступить в суде с последним словом из-за полученной травмы.

В ходе судебных дебатов прокуроры попросили суд приговорить В.Януковича к 15 годам лишения свободы. Данное дело рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с пребыванием обвиняемого на территории Российской Федерации.