События

13:38 14.12.2018

СБУ разоблачила коммерсантов, незаконно завладевших базами данных более 100 госучреждений и военных подразделений на Львовщине

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СБУ разоблачила коммерсантов, незаконно завладевших базами данных более 100 госучреждений и военных подразделений на Львовщине

 Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерческую структуру, которая с помощью запрещенного в Украине программного обеспечения завладела базами данных и информацией, принадлежащими государственным учреждениям, военным подразделениям и предприятиям во Львовской области.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение этих учреждений. Однако во время выполнения работ они устанавливали запрещенные программы для копирования информации. Использование вредоносных программ позволило злоумышленникам несанкционированно получить доступ к информационно-телекоммуникационным системам более 100 государственных и военных учреждений, предприятий и организаций.

В ходе санкционированных следственно-розыскных действий правоохранители обнаружили у коммерсантов похищенные базы данных, принадлежащие воинским частям и государственным учреждениям Львовской области. Установлено, что копирование данных происходило, в частности, через программные средства удаленного управления компьютером "teamviewer".

"С учетом того, что программное обеспечение "Парус" и "Афина" распространяется и обновляется с серверов, которые территориально расположены в РФ, из-за действий злоумышленников созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом. Похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства", - предупреждают в СБУ.

В настоящее время продолжаются следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области в рамках уголовного производства по ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, проверяется версия о передаче незаконно скопированных данных спецслужбам страны-агрессора.

Теги: #данные #базы #сбу #львовская_область
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