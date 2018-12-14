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12:00 14.12.2018

Пострадавший от взрыва газа в Фастове получил травму ноги при падении с 5-го этажа – полиция

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Пострадавший от взрыва газа в Фастове получил травму ноги при падении с 5-го этажа – полиция

Пострадавший от взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в г.Фастов Киевской области в пятницу получил травму ноги при падении с пятого этажа, сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"Теперь установлено, что от взрыва пострадал мужчина. Он выпал из 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги", - сообщается на официальном сайте облуправления полиции в пятницу.

Как сообщалось, вследствие взрыва газа в пятницу утром в пятиэтажном жилом доме в Фастове разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон, известно минимум об одном пострадавшем, жертв нет. Ведется эвакуация жителей.

Теги: #газ #взрыв #фастов
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