События

10:43 14.12.2018

Минимум один человек пострадал вследствие взрыва газа в жилом доме в Фастове, под завалами могут находиться люди

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Взрыв газа произошел в пятницу утром в пятиэтажном жилом доме в г.Фастов (Киевская обл.), известно минимум об одном пострадавшем, сообщает департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации.

"Пока что речь идет об одном пострадавшем. Сейчас на месте находится главный врач Фастовской ЦРБ Андрей Герцун. По его словам, под плитами, которые обрушились с 4 и 5 этажей, также могут быть люди. Сейчас там работает техника ГСЧС, другие соответствующие службы", - говорится в сообщении департамента на странице в Фейсбуке.

Теги: #газ #взрыв #фастов
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