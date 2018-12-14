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07:26 14.12.2018

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских военных

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За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских военных

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погибли два украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий два украинских военных погибли", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В частности, боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.

Также незаконные вооруженные формирования вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельске - на Донецком направлении.

Также боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки за минувшие сутки три боевика уничтожены и четверо ранены.

"В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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