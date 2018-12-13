На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Один украинский военнослужащий погиб на востоке Украины в четверг, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня... От вражеской пули снайпера один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 13 декабря.

В ходе обстрелов зафиксированы два случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Боевики обстреляли из 82 мм миномета позиции Объединенных сил возле поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Кроме того, опорные пункты Объединенных сил поверглись обстрелу из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе Марьинки, Красногоровки и Лебединского.