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18:04 13.12.2018

УПЦ-КП приняла решение об участии в Объединительном соборе епископата, клириков, мирян и монахов

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УПЦ-КП приняла решение об участии в Объединительном соборе епископата, клириков, мирян и монахов

Украинская православная церковь Киевского патриархата на заседании Архиерейского собора в четверг приняла решение об участии в Объединительном соборе по созданию единой поместной Украинской православной церкви епископата, представителей клира, мирян и монахов.

"Собор заслушал информацию о подготовке к Объединительному собору, который 15 декабря 2018 года созывается в Святой Софии Киевской. Было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению святейшего Вселенского патриарха Варфоломея", - сообщает пресс-центр Киевской патриархии по итогам заседания Архиерейского собора УПЦ-КП.

Заседание прошло в патриаршей резиденции в Киеве под председательством патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета.

Теги: #церковь #упц_кп #собор
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