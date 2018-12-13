УПЦ-КП приняла решение об участии в Объединительном соборе епископата, клириков, мирян и монахов

Украинская православная церковь Киевского патриархата на заседании Архиерейского собора в четверг приняла решение об участии в Объединительном соборе по созданию единой поместной Украинской православной церкви епископата, представителей клира, мирян и монахов.

"Собор заслушал информацию о подготовке к Объединительному собору, который 15 декабря 2018 года созывается в Святой Софии Киевской. Было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению святейшего Вселенского патриарха Варфоломея", - сообщает пресс-центр Киевской патриархии по итогам заседания Архиерейского собора УПЦ-КП.

Заседание прошло в патриаршей резиденции в Киеве под председательством патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета.