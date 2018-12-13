На въездах в Киев работают пункты обогрева для водителей

В связи со сложными погодными условиями и ограничением въезда грузового транспорта в столицу, на всех основных направлениях на въезд в Киев для водителей установлены палатки-пункты обогрева, сообщили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

"В связи с осложнением погодных условий и по решению протокола №60 постоянной комиссии ТЭБ и ЧС от 11 декабря ограничен въезд грузового транспорта в г.Киев с 13 декабря в период с 6:00 в черте города Киева на всех основных направлениях до отдельного распоряжения. В местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время ограничения въезда в город Киев работают пункты обогрева для водителей", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг утром.

Спасатели утонили, что мобильные пункты обогрева находятся на Житомирском направлении, Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Гостомельском направлении и Одесском направлении.

"Спасательная палатка установлена с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. В палатке водители могут согреться, попить чай и поесть. Каждый, кто нуждается в немедленной помощи в период снежных осадков, может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят в пункте обогрева", – добавили в ГСЧС Киева.