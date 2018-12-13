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08:27 13.12.2018

На Комплексную целевую программу экологического благополучия Киева на 2019-2021 необходимо более 5,5млрд грн

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На целевую программу экологического благополучия столицы на 2019-2021 годы необходимо 5,56 млрд грн, сообщили в Городском совете Киева.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали проект Комплексной целевой программы экологического благополучия города Киева на 2019-2021 годы. На реализацию программы в течение трех лет необходимо 5,56 млрд грн. Большую часть средств – 5,1 млрд грн - привлекут из городского бюджета, остальные 462 млн - средства инвесторов и предприятий", – говорится в сообщении на сайте мэрии в среду.

В информации отмечается, что программа нацелена на охрану окружающей среды и рациональное использование водных ресурсов. В частности, в столице будут решать вопрос о вынесении в натуру (на местности) прибрежных защитных полос водных объектов. В рамках программы также предусмотрена расчистка и благоустройство водных объектов, в том числе на территориях парков и скверов. На это в течение трех лет заложено 72,5 млн грн.

"На содержание территории городских пляжей, зон отдыха и водных объектов предусмотрено более 218 млн грн. Также в программе запланировано создание условий безопасного пребывания людей на воде. Финансирование данного направления составит около 100 млн грн", – отметили в в Киевсовете.

Кроме того, значительное внимание будет уделено благоустройству объектов зеленого хозяйства – уходу за территорией городских лесов, защите зеленых насаждений, реконструкции и капитальному ремонту парков и скверов, устройству поливо-оросительных систем. На данные мероприятия в течение трех лет планируется выделить около 4,3 млрд грн. Также программой предусмотрено определение границ парков и скверов, их сохранение и защита от возможной застройки, или нецелевого использования земельных участков.

"Среди приоритетных задач - приобретение контейнеров и другого оборудования для транспортировки и временного хранения опасных отходов. На эти цели предусмотрено на 3 года - 3 млн грн. Еще 5 млн грн направят на ликвидацию ртутного загрязнения и улучшения экологического состояния на территории предприятия и прилегающих территориях ОАО "Радикал", – сказано в сообщении.

Целевую программу экологического благополучия столицы на 2019-2021 годы должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Теги: #киев #финансирование #украина #экология
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