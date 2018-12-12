Матиос заявляет, что НАБУ открыло против него дело из-за расследования им торговли детьми

Заместитель генпрокурора–главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет об открытии против него и генерального прокурора Юрия Луценко уголовного дела по заявлению внефракционного народного депутата Виталия Куприя и увязывает его с расследованием уголовного производства по торговле детьми, в котором фигурирует клиника репродуктивной медицины "BioTexCom".

"Суд обязал НАБУ зарегистрировать против меня и Луценко уголовное производство по заявлению Куприя", - написал А.Матиос на своей странице в соцсети Facebook в среду.

К сообщению он прикрепил принт-скрины своей SMS-переписки с В.Куприем, в которой якобы тот сначала заявляет, что "полиция просит материалы дела по BioTexCom для дальнейшего расследования", а затем угрожает "адекватными антишагами" и перспективой стать "одним из следующих руководителей правоохранительного органа".

"Когда угрозы не сработали, он обратился в НАБУ - зарегистрировать уголовное производство против всех, кто за детей. Украинских детей", - написал главный военный прокурор.

При этом А.Матиос задался вопросом: "Стоит ли мне привлечь этого нардепа к ответственности "за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей с целью добиться принятия незаконного решения?".

Как сообщалось, в июле 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко призвал Верховную Раду и Министерство здравоохранения урегулировать вопросы суррогатного материнства в Украине в связи с участившимися случаями преступлений в этой сфере.

Он рассказал, что в 2010 году гражданин Молдовы, который одновременно является гражданином Германии, организовал на территории Украины деятельность медицинского центра "БиоТехКом" (BioTexCom), которая специализируется на предоставлении услуг в области репродуктивной медицины.

По словам Ю.Луценко, в 2011 году супружеская пара из Италии, используя заведомо поддельные документы центра "БиоТехКом" и украинских органов государственной регистрации актов гражданского состояния, зарегистрировались родителями украинского ребенка, и в октябре 2011 года вывезли его в Италию. За такие действия центр "БиоТехКом" получил от этих граждан EUR32 тыс, а суррогатная мать - EUR6 тыс. Факт незаконного происхождения ребенка был выявлен правоохранителями Италии, младенец в Италии переведен в детский дом, а супруги привлекаются к ответственности по итальянским законам.

Генпрокурор рассказал, что представителю медицинского центра "БиоТехКом" сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о торговле людьми, а главврачу медцентра "БиоТехКом" также и по статье о подделке документов. В свою очередь, клиника избрала тактику защиты, заявив о давлении со стороны правоохранителей на законный бизнес. "В результате к нам поступило 43 обращения от народных депутатов… о том, что мы осуществляем давление на законный бизнес, также 30 народных депутатов сделали публичные заявления по этому поводу, два из них даже содействуют о защите "БиоТехКом", - отметил генпрокурор, добавив, что "торговля украинскими детьми точно не попадает под необходимость защиты народных избранников".

Ю.Луценко акцентировал внимание на том, что клиника "БиоТехКом" провела как минимум 1 тыс. операций по суррогатному материнству, и во многих случаях не были соблюдены нормы закона о необходимости задействования биоматериалов минимум одного из родителей. Он призвал всех потерпевших обращаться к правоохранителям.