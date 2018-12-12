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10:08 12.12.2018

Украинцев, предварительно, нет среди жертв стрельбы в Страсбурге

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Украинцев, предварительно, нет среди жертв стрельбы в Страсбурге

Согласно предварительной информации, граждан Украины нет среди жертв стрельбы в Страсбурге, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинцев нет среди жертв теракта", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщалось, 11 декабря в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам глава МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

Поиск стрелка, бежавшего с места преступления, продолжается.

Теги: #страсбург #теракт #мид
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