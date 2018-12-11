Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления из-за аварии

Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления и еще 12 – без горячей воды из-за прорыва теплосети по ул.Тернопольской, сообщает Львовский городской совет.

"Приостановлена подача отопления к 55 домам в районе Нового Львова в связи с порывом теплосети", - указано в сообщении пресс-службы горсовета во вторник.

В данное время аварийные бригады КП "Львовтеплоэнерго" работают над ликвидацией аварии.

По предварительным данным, подачу тепла планируют возобновить до 22:00 вторника.