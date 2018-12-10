Представители "С14" облили красной краской двери приемной нардепа Бойко в Кременчуге

В г.Кременчуг Полтавской области представители националистической организации "С14" облили красной краской двери и ступеньки общественной приемной народного депутата, сопредседателя межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

"Общественной приемной главы экс-регионалов Юры Бойко в Кременчуге, добавили "крови". Неизвестные патриоты напомнили любителю России, как к нему и его деятельности относятся жители города", - сказано на странице "С14 Кременчуг" в соцсети Фейсбук.

На фотографиях, которые также были обнародованы на странице организации в соцсети, видны двери и ступеньки офиса, заляпанные жидкостью красного цвета.

В свою очередь на сайте партии "Оппозиционный блок" сообщается, что в ночь на 9 декабря представители организации "С14" испортили фасад приемной народного депутата Ю.Бойко в Кременчуге Полтавской области.

В партии "Оппозиционный блок" не сообщили, обращались ли в полицию с связи с инцидентом.