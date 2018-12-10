События

18:33 10.12.2018

Представители "С14" облили красной краской двери приемной нардепа Бойко в Кременчуге

1 мин читать

В г.Кременчуг Полтавской области представители националистической организации "С14" облили красной краской двери и ступеньки общественной приемной народного депутата, сопредседателя межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

"Общественной приемной главы экс-регионалов Юры Бойко в Кременчуге, добавили "крови". Неизвестные патриоты напомнили любителю России, как к нему и его деятельности относятся жители города", - сказано на странице "С14 Кременчуг" в соцсети Фейсбук.

На фотографиях, которые также были обнародованы на странице организации в соцсети, видны двери и ступеньки офиса, заляпанные жидкостью красного цвета.

В свою очередь на сайте партии "Оппозиционный блок" сообщается, что в ночь на 9 декабря представители организации "С14" испортили фасад приемной народного депутата Ю.Бойко в Кременчуге Полтавской области.

В партии "Оппозиционный блок" не сообщили, обращались ли в полицию с связи с инцидентом.

Теги: #за_життя #приемная #с14 #кременчуг #краска
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Возле Дома профсоюзов в Киеве С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

Полиция задержала пятерых подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура, мотив преступления

Основной версией взрыва в квартире отца координатора С14 Мазура является общественная деятельность сына

Мазур, в квартиру которого бросили гранату, заявляет, что его "старательно" искали неизвестные за несколько дней до инцидента

Падение вертолета в Кременчуге: Полиция установила личности погибших

Возгорание упавшего в Кременчуге вертолета ликвидировано, ожидают приезд киевской комиссии

При падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека

На борту упавшего в Кременчуге вертолета могло находиться 4 человека

В Кременчуге упал вертолет, возможны жертвы

В Днепре облили красной краской памятник "участникам установления советской власти"

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-милиционер подозревается в похищении двух граждан Марокко - прокуратура

"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 120мм и 82-мм минометы

Информация о минировании зданий Оболонского и Шевченковского райсудов Киева не подтвердилась

Подстрекание Россией межконфессиональных конфликтов в сочетании с провокациями могут стать поводом для вторжения ВС РФ

Суд приговорил к 15 годам тюрьмы организатора теракта в Херсонской области, при котором погиб человек – СБУ

Денисова просит Москалькову и Федотова немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья Сенцова

Мужчины-украинцы подвергаются усиленной проверке в тбилисском аэропорту

Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским актером Плачидо

Оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек - Генштаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА