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21:59 22.03.2021

Около 10 компаний готовы ликвидировать краску на изрисованных вандалами стенах Офиса президента

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Около 10 компаний готовы ликвидировать краску на изрисованных вандалами стенах Офиса президента

Около 10 компаний предложили свои услуги по ликвидации краски с гранита на стенах Офиса президента Украины после причиненного вандалами зданию Офиса президента 20 марта ущерба, оценивая свою работу в 250-300тыс грн, сообщила пресс-служба главы государства в Facebook.

"По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски на граните. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента отметили, что в настоящее время Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, чья стоимость услуг будет наименьшей.

Теги: #ликвидация #украина #администрация_президента #краска
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