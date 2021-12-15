События

14:12 15.12.2021

В Тернополе неизвестный облил краской памятник Степану Бандере

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В Тернополе неизвестный облил краской памятник Степану Бандере

Полицейские устанавливают злоумышленника, повредившего памятник Степану Бандере в Тернополе, сообщает полиция Тернопольской области.

"14 декабря в 12:11 неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской", - сказано в сообщении.

Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. Правоохранители обследуют окружающую территорию, опрашивают людей, просматривают видео с камер наблюдения.

"Полицейские также обращаются к владельцам общественных заведений, офисных помещений, где установлены камеры наблюдения, водителям, в авто которых есть видеорегистраторы, и которые в 12:11 были в районе вблизи парка имени Тараса Шевченко, сообщить о разыскиваемом злоумышленнике по номеру горячей линии "102", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Теги: #тернополь #бандера #краска #памятник
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