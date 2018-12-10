События

13:52 10.12.2018

Глава УГКЦ призвал греко-католиков молиться за православных братьев в преддверии Объединительного собора

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Глава УГКЦ призвал греко-католиков молиться за православных братьев в преддверии Объединительного собора

 Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) призвал своих прихожан молиться за православных братьев и благословение для Объединительного собора по созданию единой поместной Украинской православной церкви.

"В субботу должен состояться Объединительный собор у наших украинских православных братьев. Хоть мы не участвуем как греко-католики во внутренних делах православного сообщества Украины, но нам не безразлично, как живут наши братья. Мы обещали, что будем за них молиться. Поэтому я прошу вас, в частности на этой неделе: помолитесь за единство, за Божье благословение, дар Духа Святого для этого Объединительного собора православных Украины", - обратился к прихожанам архиепископ Святослав (Шевчук) после литургии в Черновцах, сообщается на сайте УГКЦ.

По его словам, православные братья нуждаются в молитвенной поддержке и будут благодарны за это, а также почувствуют, что греко-католики – "их единокровные братья, родом из той же купели равноапостольного князя Владимира".

Кроме того, глава УГКЦ призвал к молитве за Украину, украинских военнослужащих, а также всех пленных, в том числе военнопленных моряков.

Как известно, Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.

Теги: #церковь_угкц #церковь
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