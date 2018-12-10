События

12:44 10.12.2018

Интерпол по запросу РФ объявил в розыск 20-летнего украинца Капиноса, который якобы обучал П.Гриба делать взрывчатку

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20-летний гражданин Украины, уроженец Ялты Стефан Капинос объявлен в розыск по запросу судебных органов РФ.

Как сообщается на официальном сайте Интерпола, ему вменяется "помощь в убеждении другого лица совершить теракт". На сайте опубликованы его фотографии и личная информация.

По данным российских СМИ, С.Капинос знаком с удерживаемым в РФ по обвинению в содействии терроризму гражданином Украины Павлом Грибом с 2013 года. Якобы именно С.Капинос обучил П.Гриба технологиям производства самодельной взрывчатки, а впоследствии П.Гриб именно под давлением С.Капиноса склонял школьницу Татьяну Ершову из Сочи (РФ) изготовить и привести в действие взрывное устройство.

СМИ также сообщают, что С.Капинос учится в Школе дизайна в швейцарском Берне, а ранее проживал в Харькове.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси. 7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позже его дело было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года арест П.Гриба.

По версии российских следователей, с марта по май 2017 года, находясь в Украине, обвиняемый переписывался в интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Следствие считает, что П.Гриб убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года.

Теги: #розыск #рф #интерпол
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