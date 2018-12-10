Гражданин Бангладеша задержан вблизи украино-российской границы

Сотрудники отдела пограничной службы "Тополя" Харьковского отряда в нескольких километрах от границы остановили автомобиль, в котором обнаружили иностранца без документов, нелегально попавшего в страну, в сопровождении двух граждан Украины (водителя такси и еще одного пассажира).

"Выяснилось, что иностранец является гражданином Бангладеш и прибыл в Россию в начале декабря на законных основаниях с соответствующей туристической визой. Впоследствии он пересек границу с Украиной, чтобы попасть в страны Европы", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, граждане Украины, сопровождавшие иностранца, были его проводниками, которые решили заработать, помогая нелегальному мигранту попасть на территорию Украины.