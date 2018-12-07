События

22:12 07.12.2018

Порошенко надеется на поддержку новоизбранной руководительницей ХДС реформ в Украине

1 мин читать

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС).

"Рассчитываю на Вашу личную поддержку Украины во внедрении евроориентированных реформ и в отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении на страничке П.Порошенко в соцсети Фейсбук.

Теги: #порошенко #хдс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко призывает Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию на ближайшем пленарном заседании

Президенты Украины и Литвы наградили друг друга высшими наградами двух стран

Порошенко вновь призвал Россию без каких-либо условий освободить украинских военных моряков

Кличко примет участие в съезде Христианско-демократического союза в Германии

Делегаты ХДС избирают преемника Меркель на пост главы партии

Военное положение позволяет Украине укрепить оборону и осуществить передислокацию подразделений - Порошенко

Президент Украины почтил память погибших украинских воинов

Порошенко удостоил государственных наград более ста военных по случаю годовщины создания ВСУ

Порошенко призывает мир усилить санкции против РФ и увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях

"Укроборонпром" готов к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию восьми российских телеканалов

Экспертиза в делах Майдана февраля 2014 года завершена – генпрокурор

Украина направит Израилю обращение об экстрадиции Януковича, если тот поедет на лечение - Матиос

В суд передано дело против двух правоохранителей за задержание и избиение студента во время Майдана

Французская CMA CGM совместно с "Бруклин-Киев" примет участие в реконструкции двух причалов Одесского порта

Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС

В "Укркосмосе" рассматривают расследование НАБУ по проекту "Лыбидь" в контексте защиты интересов Украины в Лондонском арбитраже по спору с канадской MDA

МИД возмущен арестом адвоката украинских политзаключенных

Украинские консулы посетили трех раненых военнопленных моряков в "Матросской тишине" и четверых в "Лефортово"

Трамп предложил кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА