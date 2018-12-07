Порошенко надеется на поддержку новоизбранной руководительницей ХДС реформ в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС).

"Рассчитываю на Вашу личную поддержку Украины во внедрении евроориентированных реформ и в отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении на страничке П.Порошенко в соцсети Фейсбук.