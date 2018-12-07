События

18:39 07.12.2018

Французская CMA CGM совместно с "Бруклин-Киев" примет участие в реконструкции двух причалов Одесского порта

3 мин читать
Французская CMA CGM совместно с "Бруклин-Киев" примет участие в реконструкции двух причалов Одесского порта

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) и ООО "Бруклин-Киев порт" при участии компании французской компании CMA CGM, 3-го в мире контейнерного перевозчика, подписали в пятницу во Франции Меморандум о взаимопонимании, сообщило Мининфраструктуры.

"Развитие сотрудничества между АМПУ, "Бруклин-Киев порт" и СМА CGM - еще один пример эффективного государственно-частного партнерства. В рамках этого проекта в Одессе будет осуществлена реконструкция причалов № 13-з, 14-с", - приводится в сообщении комментарий руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса.

По его словам, это позволит избежать простоя судов и значительно увеличить объем перевалки грузов.

"Подписанный сегодня меморандум дает надежду на то, что уже в ближайшее время в Одесском морском порту будет осуществлен масштабное инфраструктурный проект, который обеспечит привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры, увеличение грузопотока и количества судозаходов в ОМТП", – добавил присутствовавший при подписании министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Глава Мининфраструктуры отметил, что власти Украины заинтересованы в привлечении инвестиций в портовую отрасль в ближайшее время ожидают увеличение контейнерных перевозок через украинские порты.

CMA CGM Group - транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе. Как отмечает Мининфраструктуры, она является крупнейшим во Франции и третьим в мире морским контейнерным перевозчиком с общим дедвейтом судов в 2,208 млн TEUs, оперируя флотом из 445 судов и обслуживаясь более чем в 420 портах мира.

Стивидорная компания "Бруклин-Киев" оперирует причалами Хлебной гавани Одесского порта с сентября 1994 года. Специализация: перевалка зерновых грузов навалом, металлопродукции, рудных грузов, контейнеров.

"Бруклин-Киев" в 2017 году обработало 155 судов и 5,095 млн тонн грузов. Среди ее стратегических клиентов – ADM-ASTI, Louis Dreyfus, CMA CGM, ООО "Метинвест- холдинг", ООО "Интерпайп-Украина".

Согласно информации на сайте компании, ее контейнерный терминал начал работу в октябре 2006 года. Он находится в тылу причалов 42-43 и занимает более 10 га. Длина причальной линии позволяет принимать и обрабатывать суда-контейнеровозы длиной до 300 м и вместимостью до 10,622 тыс. TEU. Основными партнерами контейнерного терминала являются CMA CGM и COSCO SHIPPING.

В настоящее время "Бруклин-Киев" также завершает проект строительства нового зерноперегрузочного комплекса мощностью 4 млн тонн, который связан со строительством причала №1-з в ОМТП. По данным порта, при благоприятных условиях совместное строительство объектов с одновременным введением их в эксплуатацию должно завершиться в третьем квартале 2019 года.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,29 км.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают ДП "КТО", ООО "Бруклин-Киев", ООО "Металзюкрайн Корп", ООО "Новолог", ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", ООО "Новотех-Терминал", ООО "УНСК", ПАО "ГПЗКУ "Одесский зерновой терминал" и другие портовые операторы.

Одесский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 4,4% — до 24,136 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 18,2% против 19,1% в 2016 году.

Теги: #ампу #франция #мининфраструктуры #меморандум
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мэр Парижа призвала участников протестов к сдержанности перед акцией в субботу

Эйфелеву башню закроют из-за субботней акции протеста

Более 65 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют на новых акциях "желтых жилетов" во Франции

В Париже временно закрыли Сорбонну из соображений безопасности

МВД и ЦИК заключили меморандум для недопущения правонарушений во время выборов

Правительство Франции может пойти на дальнейшие уступки "желтым жилетам"

"Желтые жилеты" считают недостаточными уступки правительства Франции по налогам

Многие французы решили сократить собственные расходы после погромов "желтых жилетов"

Учащиеся заблокировали более сотни лицеев во Франции

Французские "желтые жилеты" потребовали отставки правительства

ПОСЛЕДНЕЕ

В суд передано дело против двух правоохранителей за задержание и избиение студента во время Майдана

Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС

В "Укркосмосе" рассматривают расследование НАБУ по проекту "Лыбидь" в контексте защиты интересов Украины в Лондонском арбитраже по спору с канадской MDA

МИД возмущен арестом адвоката украинских политзаключенных

Украинские консулы посетили трех раненых военнопленных моряков в "Матросской тишине" и четверых в "Лефортово"

Трамп предложил кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора США

Синод УПЦ (МП) не разрешил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе

Гройсман выступает за устранение гендерного неравенства в оплате труда

Пограничники начали проверку наличия "Зеленой карты" в автоматизированном режиме

Погода: на западе потеплеет, а на востоке сохранится холод

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА