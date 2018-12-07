Французская CMA CGM совместно с "Бруклин-Киев" примет участие в реконструкции двух причалов Одесского порта

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) и ООО "Бруклин-Киев порт" при участии компании французской компании CMA CGM, 3-го в мире контейнерного перевозчика, подписали в пятницу во Франции Меморандум о взаимопонимании, сообщило Мининфраструктуры.

"Развитие сотрудничества между АМПУ, "Бруклин-Киев порт" и СМА CGM - еще один пример эффективного государственно-частного партнерства. В рамках этого проекта в Одессе будет осуществлена реконструкция причалов № 13-з, 14-с", - приводится в сообщении комментарий руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса.

По его словам, это позволит избежать простоя судов и значительно увеличить объем перевалки грузов.

"Подписанный сегодня меморандум дает надежду на то, что уже в ближайшее время в Одесском морском порту будет осуществлен масштабное инфраструктурный проект, который обеспечит привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры, увеличение грузопотока и количества судозаходов в ОМТП", – добавил присутствовавший при подписании министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Глава Мининфраструктуры отметил, что власти Украины заинтересованы в привлечении инвестиций в портовую отрасль в ближайшее время ожидают увеличение контейнерных перевозок через украинские порты.

CMA CGM Group - транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе. Как отмечает Мининфраструктуры, она является крупнейшим во Франции и третьим в мире морским контейнерным перевозчиком с общим дедвейтом судов в 2,208 млн TEUs, оперируя флотом из 445 судов и обслуживаясь более чем в 420 портах мира.

Стивидорная компания "Бруклин-Киев" оперирует причалами Хлебной гавани Одесского порта с сентября 1994 года. Специализация: перевалка зерновых грузов навалом, металлопродукции, рудных грузов, контейнеров.

"Бруклин-Киев" в 2017 году обработало 155 судов и 5,095 млн тонн грузов. Среди ее стратегических клиентов – ADM-ASTI, Louis Dreyfus, CMA CGM, ООО "Метинвест- холдинг", ООО "Интерпайп-Украина".

Согласно информации на сайте компании, ее контейнерный терминал начал работу в октябре 2006 года. Он находится в тылу причалов 42-43 и занимает более 10 га. Длина причальной линии позволяет принимать и обрабатывать суда-контейнеровозы длиной до 300 м и вместимостью до 10,622 тыс. TEU. Основными партнерами контейнерного терминала являются CMA CGM и COSCO SHIPPING.

В настоящее время "Бруклин-Киев" также завершает проект строительства нового зерноперегрузочного комплекса мощностью 4 млн тонн, который связан со строительством причала №1-з в ОМТП. По данным порта, при благоприятных условиях совместное строительство объектов с одновременным введением их в эксплуатацию должно завершиться в третьем квартале 2019 года.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,29 км.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают ДП "КТО", ООО "Бруклин-Киев", ООО "Металзюкрайн Корп", ООО "Новолог", ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", ООО "Новотех-Терминал", ООО "УНСК", ПАО "ГПЗКУ "Одесский зерновой терминал" и другие портовые операторы.

Одесский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 4,4% — до 24,136 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 18,2% против 19,1% в 2016 году.