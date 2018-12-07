Порошенко призывает Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию на ближайшем пленарном заседании

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду ратифицировать Конвенцию совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульскую конвенцию) на ближайшем пленарном заседании.

"Еще раз хотел бы абсолютно четко настоять и призвать направить все возможные усилия для того, чтобы завершить внутригосударственные процедуры и ратифицировать конвенцию. Почему бы ее не вынести уже на следующее заседание Верховной Рады?", - сказал П.Порошенко, выступая на 2-м Украинском женском конгрессе в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что для решения проблематики домашнего насилия государства Совета Европы разработали Конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

"Мы подписали ее еще в 2011 году. По состоянию на сегодня, конвенцию ратифицировали уже 33 государства, и, с сожалением, констатирую, что в нашем обществе до сих пор существуют определенные манипуляции на эту тематику, в том числе понимание термина "гендер", - добавил П.Порошенко.