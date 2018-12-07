События

09:52 07.12.2018

Глава МИД Германии предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

1 мин читать
Глава МИД Германии предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.

На полях министерской встречи ОБСЕ в Милане Х. Маас заявил, что предложение должны обсудить на следующей неделе во время встречи представителей Украины и РФ при посредничестве Франции и Германии.

"Это будет непросто, потому что позиция сторон до сих пор жесткая. Думаю, для украинской стороны это будет хорошо, а вот российская сторона настроена очень скептически", - сказал Х.Маас.

Наблюдатели ОБСЕ в настоящее время размещены на востоке Украины, где осуществляют мониторинг выполнения Минских договоренностей.

После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Теги: #азовское_море #германия #маас #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суда ВМСУ продолжат проходить Керченский пролив, иначе Украина потеряет Азовское море – Полторак

Глава МИД Германии предлагает распространить миссию ОБСЕ на Азовское море

Кличко примет участие в съезде Христианско-демократического союза в Германии

Делегаты ХДС избирают преемника Меркель на пост главы партии

США провели внеплановый полет над Украиной из-за событий в Керченском проливе - Пентагон

В оккупированном Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий украинских военнопленных моряков

Порошенко призывает мир усилить санкции против РФ и увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях

Межведомственная группа проверит и вскоре отберет кандидатов в команду защиты военнопленных украинских моряков – Полозов

Грызлов на ТКГ в Минске покинул зал во время заявления протеста Марчуком против открытой агрессии РФ в Азовском море и Керченском проливе

Киев в ТКГ потребовал немедленного освобождения 24 захваченных РФ украинских моряков без каких-либо условий и обменов – И.Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

МУС подтверждает квалификацию ситуации в Крыму как международный конфликт

Эйфелеву башню закроют из-за субботней акции протеста

СММ ОБСЕ вновь фиксирует танки, ЗРК и минометы на оккупированной части Донбасса близ линии разграничения

Более 65 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют на новых акциях "желтых жилетов" во Франции

Японская прокуратура предъявит обвинения экс-главе Nissan 10 декабря

Политически мотивированные обвинения против крымского адвоката Курбединова должны быть сняты

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 255т гумпомощи

Трамп призвал помочь Аризоне выстроить стену от незаконных мигрантов

Трамп назначит Хизер Нойерт постпредом США в ООН

У военнопленных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев кисти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА